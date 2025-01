Oggi, San Leone ha ospitato una delle iniziative più attese del periodo natalizio: il ritorno del tradizionale evento “Babbo Natale in Vespa” ad Agrigento. Organizzato dal Vespa Club Valle dei Templi di Agrigento, con la collaborazione del Vespa Club Porto Empedocle, l’evento ha portato un’atmosfera magica nelle vie della città, colorando la giornata di festa con Vespe decorate a tema natalizio e i partecipanti vestiti da Babbo Natale.

L’iniziativa ha visto una grande partecipazione, con molti vespisti pronti a portare gioia e allegria nelle strade, partendo dal Porticciolo San Leone in mattinata. Ogni partecipante, con la propria Vespa decorata, ha contribuito a creare una vera e propria carovana natalizia, che ha riscosso l’entusiasmo di tutti i presenti.

La manifestazione, che si è svolta oggi, è solo uno dei momenti salienti del programma natalizio, con un secondo appuntamento già fissato per il 21 dicembre, a partire dalle 19:00 a Porta di Ponte e alle 21:00 nel Centro Storico di Agrigento, nei pressi del Presepe di San Girolamo.

Sotto la guida del presidente Vincenzo Pisano, il Vespa Club Valle dei Templi di Agrigento ha reso questa tradizione ancora più speciale, coinvolgendo la comunità locale e offrendo un’occasione di incontro e allegria in un clima natalizio. Questo evento ha confermato l’importanza della comunità vespistica nel panorama delle festività cittadine, unendo passione per le Vespe e spirito natalizio in un mix che ha scaldato il cuore di Agrigento.

Concludendo, il ritorno del “Babbo Natale in Vespa” si conferma come una delle manifestazioni più amate dai cittadini, che anche quest’anno hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono respirare l’atmosfera unica del Natale, tra motori e tradizioni.

