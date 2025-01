Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e dei dispositivi di prevenzione, soprattutto in territorio della città dei Templi, attraverso mirate attività di prevenzione nei luoghi ad alta concentrazione di persone.

Così da ieri mattina, e per tutto il periodo delle feste, due poliziotti, con turni di mattina e pomeriggio, saranno in servizio al centro commerciale “Città dei Templi” a Villaseta, per costituire una presenza rassicurante per chi, in questo periodo di festa, si reca nella struttura commerciale per fare acquisti e trascorrere il tempo libero.

