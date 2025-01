Disavventura a lieto fine per una piccola di tre anni, anche grazie alla presenza della Polizia di Stato in servizio di pattuglia a piedi all’interno del Centro commerciale “Città dei Templi”. La bambina, in compagnia della mamma, si era smarrita all’interno della struttura commerciale. La donna, in lacrime, ha dato l’allarme ai due agenti in giro di perlustrazione per garantire sicurezza. Sono partite le ricerche e nel giro mezz’ora i poliziotti sono riusciti a ritrovarla, sana e salva, all’interno di un negozio di abbigliamento. La bimba è stata riportata tra le braccia della sua spaventatissima mamma.

