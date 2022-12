Natale: mercatini prodotti tipici a Santa Margherita Belice

Dalla marmellata di ficodindia alla Vastedda: sarà all’insegna della valorizzazione dei prodotti tipici locali la prima edizione dei “Mercatini di Natale – I sapori d’inverno della Terra del Gattopardo” in programma a Santa Margherita di Belìce (AGRIGENTO) da venerdì 16 a domenica 18 dicembre. Ad esporre saranno i produttori locali del settore agroalimentare e artigianale. È prevista la degustazione delle specialità enogastronomiche: dal vino alla pasta prodotta con grani speciali, dall’olio extravergine d’oliva alle specialità dolciarie. E tra queste ultime, a spiccare sarà il “Panettone del Gattopardo”, prodotto con una ricetta speciale, condivisa dalle pasticcerie locali. Previsti ovviamente anche momenti di musica e giochi per i più piccoli e una raccolta di giocattoli da destinare ai bambini bisognosi. “Un evento identitario e commerciale – dice il vicesindaco Tanino Bonifacio – per valorizzare i prodotti alimentari a chilometro zero, all’insegna delle antiche tradizioni popolari e, al contempo, una manifestazione che propone tanto divertimento per bambini e adulti, all’insegna della magica atmosfera di luci e colori natalizi”.