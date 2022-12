Due auto devastate da incendio. Avviate le indagini

Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha devastato due auto, una Fiat Panda e una Smart, posteggiate una vicina all’altra, in via Quartararo, a Ribera.

Sul posto i carabinieri della Tenenza di Ribera, i primi ad arrivare, ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. Visto l’orario in cui sono divampate le fiamme, nelle prime ore della sera, si è subito ipotizzata la natura accidentale.

Nessuna traccia di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, sono state rinvenute nella zona, per fare ipotizzare la natura dolosa del rogo.