Natale insieme a Fontanelle 2022 tra villaggi e solidarietà

Un Natale ricco di iniziative quest’anno a Fontanelle, grazie alla sinergia tra i molti soggetti attivi nel quartiere, quali il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme”, la Parrocchia San Nicola, il Gruppo di Volontariato Vincenziano, il Centro di Aiuto alla Vita, l’AGESCI e tanti altri adulti e ragazzi abitanti del quartiere.

Lo scopo è quello di vivere il Natale sentendosi parte di una preziosa COMUNITA’ che riscopre la bellezza di cercarsi, raccontarsi, ritrovarsi insieme e, attraverso l’unione di arte, creatività, attività ludiche e d’inclusione sociale, mettersi a servizio per il territorio valorizzandone i servizi, promuovendo l’incontro con l’altro e ponendo attenzione alla partecipazione consapevole e attiva.

VILLAGGIO DI BABBO NATALE, il 17 e 18 dicembre dalle 17.00 alle 20.30 presso i locali della parrocchia San Nicola. Si riaprono finalmente le porte di questo “mondo natalizio”, dove gli Elfi accoglieranno i bambini e li guideranno in questo bellissimo percorso ricco di laboratori creativi e mercatini natalizi, potranno assistere al musical “Babbo Natale Follow Me” che vuole trasmettere a tutti il vero spirito del natale, fare le foto con BABBO NATALE e consegnare le letterine dei regali.

NOVENE NATALIZIE, dal 16 al 23 dicembre. Nei vari punti del quartiere gli abitanti predisporranno punti di accoglienza ricchi di decorazioni, luci e tante pietanze da degustare durante i canti della nostra tradizione popolare.

LA MAGIA DEL NATALE IN BIBLIOTECA, il 19 e 21 dicembre dalle ore 17.00. Una bellissima ed originale iniziativa che si svolgerà all’interno della biblioteca comunale “Franco La Rocca” a Fontanelle, dove alcuni narratori si dedicheranno al racconto di emozionanti storie di Natale con l’obiettivo di intrattenere in modo magico i bambini e far riscoprire loro il valore e la bellezza della lettura. L’iniziativa è gratuita e aperta ai bambini dai 5 ai 10 anni, fino ad esaurimento posti.

NATALE PER TUTTI, il 17 e 18 dicembre dalle ore 16.30. Uno spazio di solidarietà, all’interno della Parrocchia San Nicola, in favore delle famiglie che vivono in condizioni di fragilità. È possibile donare un giocattolo nuovo e rendere felici tanti bambini bisognosi, permettendo loro di trascorrere un Natale più sereno e ricco di gioia, allo stesso tempo questa iniziativa permetterà di sensibilizzare gli abitanti del territorio all’inclusione sociale e all’apertura al servizio.

Insomma…anche quest’anno è già Natale a Fontanelle, grazie a queste meravigliose iniziative che accenderanno le luci nei cuori di tutti, portando gioia e serenità in un quartiere importante, che ancora una volta dimostra la capacità di fare “Bene Insieme”.