Natale Gatto, la rinascita in biancazzurro: “L’Akragas ha riportato in alto anche me”

Ci sono stagioni che valgono più di una promozione. Stagioni che diventano riscatto, rivincita personale e ritorno alla felicità. Per Natale Gatto, l’anno appena concluso con la maglia dell’Akragas è stato tutto questo.

L’attaccante biancazzurro ha affidato ai social un lungo messaggio carico di emozione, ripercorrendo una stagione culminata con il ritorno in Eccellenza e la conquista della Coppa Italia Promozione, ma che per lui ha rappresentato anche una rinascita sul piano umano e sportivo.

“Quest’anno non è stata solo la rinascita dell’Akragas, ma anche la mia”, scrive Gatto, raccontando un percorso fatto di sacrifici, cadute e ripartenze. Parole che fotografano bene il significato di una stagione vissuta da protagonista, chiusa con 10 reti e con il contributo determinante al doppio successo biancazzurro.

Per il giocatore, tornare ad Agrigento dopo tredici anni ha avuto un sapore speciale. Un ritorno accolto dall’affetto della piazza e concluso con due trofei alzati al cielo. “La cosa ancora più bella è stata vincere di nuovo, perché quando si tratta di vincere non è mai scontato”, ha sottolineato.

Nel suo messaggio non mancano i ringraziamenti alla famiglia, alla compagna, alla società, allo staff tecnico, ai compagni di squadra e ai tifosi che hanno accompagnato il cammino dell’Akragas. Ma c’è anche spazio per qualche stoccata a chi, secondo lui, non ha creduto nel suo percorso. “Alla fine contano i fatti e non le chiacchiere. Chi vince festeggia e chi perde spiega”, scrive, aggiungendo un riferimento al “karma” che nel calcio, come nella vita, “funziona sempre”.

Parole che raccontano il carattere di un calciatore che non ha mai smesso di credere nelle proprie qualità e che ad Agrigento ha ritrovato entusiasmo, fiducia e risultati. Il futuro resta ancora da scrivere, ma una certezza c’è già: Natale Gatto è stato uno dei simboli della stagione che ha riportato l’Akragas nella categoria che più le compete. Leggi anche: Akragas torna a casa con la Coppa: festa all’Esseneto con tifosi, squadra e dirigenti

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