Il Rotaract club Agrigento, presieduto da Angelo Vitello, e il Rotary di Agrigento, presieduto da Giuseppe La Mendola hanno dedicato una mattinata ai bambini ricoverati nel reparto pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Babbo Natale si è recato nelle stanze di degenza per consegnare loro pacchi dono insieme alla sua inseparabile campanellina e ai suoi aiutanti elfi.

Un’iniziativa speciale per mostrare vicinanza ai più piccoli che in questi giorni di festa devono affrontare la degenza e le cure in ospedale.

Soddisfazione da parte del dottor Gramaglia direttore della pediatria di Agrigento che, ringraziando i due presidenti Angelo Vitello per il Rotaract e Giuseppe La Mendola per il Rotary e tutti i soci intervenuti per il gradito gesto, ha sottolineato come questi momenti siano importanti per regalare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie nel momento delicato del ricovero in ospedale.

“Ringraziamo tutti i medici, tutti gli operatori del reparto e tutte le volontarie Avulss che hanno reso possibile far arrivare un po’ di magia del Natale nel reparto di pediatria”, scrivono Vitello e La Mendola.