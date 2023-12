Un quarantunenne, questa mattina, si è incatenato davanti la caserma dei carabinieri della Stazione di Racalmuto. Il racalmutese, indagato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e minaccia aggravata nei confronti della moglie, chiede di vedere il figlio. “Resterò incatenato e farò lo sciopero della fame fino a quando non sentirò o vedrò mio figlio. Io sto già scontando quello che ho fatto, è in corso un processo, non sono ancora stato condannato e nè tanto meno assolto, ma io ho diritto a sentire almeno al telefono mio figlio. Da qui non mi muovo”, ha dichiarato ad un’emittente televisiva agrigentina.