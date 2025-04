L’amministrazione comunale continua in questi giorni a saldare i conti con associazioni ed alberghi che intervenuti in occasione del Natale 2024 e della Sagra del Mandorlo in Fiore. Ecco l’elenco dei recenti pagamenti.

Associazione Sicilia 2000, € 1.800,00 per attività svolte in occasione dell’ultimo Natale

Associazione Bandistica Intercomunale V. Bellini, € 4.000,00 per i concerti in occasione del Mandorlo in Fiore

Associazione Culturale “Akropolis” € 1.800,00 per attività svolte nel Natale 2024

Associazione Culturale “Geniality” € 1.800,00 per iniziative artistico culturali

Hotel Ancora – Andrea Group srl € 44.067,00 per ospitalità di gruppi folkloristici internazionali

