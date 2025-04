Per il 2025, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti costerà al Comune di Agrigento oltre 17 milioni di euro, con un incremento di 500.000 euro rispetto all’anno precedente. Questo aumento si tradurrà in una maggiore pressione fiscale sui cittadini, che dovranno sostenere un rincaro della TARI. Secondo alcune fonti, si parla di un possibile aumento di circa 40 euro a famiglia, mentre in precedenza si era già registrato un incremento di 300.000 euro nel costo complessivo del servizio. Anche se in passato l’aumento era stato contenuto (ad esempio, 40.000 euro, pari a circa il 2% dell’importo di base), la tendenza per il 2025 è di un aumento più consistente.

Il Consiglio comunale è stato convocato è stato convocato per oggi alle ore 19.20 in via d’ urgenza, nell’aula “G. Sollano”, nel Palazzo di Città, con al primo punto all’ordine del giorno l’spprovazione del Piano Tariffario TARI per l’Anno 2025.

Gli altri argomenti:

Riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive;

Atto di indirizzo sul “Contratto Regionale per attività dei Centri Famiglia presso il Distretto Socio-sanitario;

Discussione su “Contributo per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ed altri contratti”;

Discussione su Fondo PNRR: Investimenti, interventi e destinazione finanziamenti

Ordine del Giorno sullo stato dei bandi pubblici con scadenza 30 giugno 2024 relativi ad Agrigento Capitale della Cultura 2025;

Ordine del Giorno su Analisi pese per Sagra del Mandorlo in Fiore 2024.;

Discussione sulla Crisi idrica;

Discussione su video mapping proiettato sul fronte della stazione centrale;

Atto di indirizzo project financing per impianto di cremazione;

Atto di indirizzo per richiesta di predisposizione del bando entro marzo 2025 per selezione progetti collegati all’evento “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025;

1Atto di indirizzo su ampliamento parcheggio bus in piazzale Rosselli;

Atto di indirizzo sul progetto per centro per l’impiego di Fontanelle;

Atto di indirizzo su democrazia Partecipata;

Atto di indirizzo su ‘Viabilità zona balneare di San Leone;

Mozione su Green Deal Europeo

