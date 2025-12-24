In occasione delle festività, la famiglia Abate, titolare dello storico Hotel dei Pini, a Porto Empedocle, ha scelto di rinnovare il proprio legame con la comunità locale attraverso un gesto concreto di solidarietà verso i più bisognosi. Generi alimentari di prima necessità sono stati consegnati ai volontari della Caritas, che operano presso la Chiesa di Maria Santissima del Carmine a Porto Empedocle.

Un gesto che testimonia la sensibilità sociale della famiglia Abate, da sempre legata al territorio e attenta alle esigenze della comunità locale, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la solidarietà assume un valore ancora più profondo. Non è la prima volta che i proprietari dell’Hotel dei Pini si attivano per il bene della collettività. Questo gesto si inserisce in una tradizione di impegno che va oltre l’attività imprenditoriale, toccando la sfera del sociale con discrezione e umanità.

L’iniziativa è stata accolta con gratitudine dal parroco, don Marco Caruso e dai parrocchiani che hanno molto apprezzato questo atto di generosità che riporta al centro il valore dell’azione silenziosa, fatta con il cuore.

