EgoGreen sotto i riflettori di MF-Milano Finanza: Marcello Giavarini racconta la visione dell’energia sostenibile

«Non siamo più nell’epoca in cui il pesce grande mangia il pesce piccolo: oggi vince il pesce veloce». È da questa immagine efficace che prende le mosse l’approfondimento dedicato alle imprese innovative, andato in scena a Ostia, nel racconto che analizza l’evoluzione dei settori produttivi, dei distretti industriali italiani e delle nuove sfide dell’imprenditoria contemporanea.

Protagonista dell’intervista è Marcello Giavarini, filantropo e presidente di EgoGreen, chiamato a riflettere su cosa significhi oggi fare impresa in un mondo che corre sempre più veloce, dove tecnologia e intelligenza artificiale non sono più strumenti accessori, ma leve decisive.

Secondo Giavarini, la rivoluzione digitale ha cambiato radicalmente il lavoro dell’imprenditore: «Grazie alla tecnologia oggi possiamo operare in tempo reale su scala globale, abbattendo confini che fino a pochi anni fa erano insormontabili per una piccola o media impresa». Ma l’innovazione non cancella il fattore umano. Al contrario, lo rende ancora più centrale: «I nuovi strumenti – dai software CRM integrati con l’intelligenza artificiale – non sostituiscono l’uomo, ma lo aiutano a prendere decisioni più consapevoli, a prevedere comportamenti, a ridurre il margine d’errore».

Un cambiamento che oggi è alla portata anche delle startup, capaci di competere con grandi player grazie a tecnologie un tempo riservate solo ai colossi.

Nel racconto di Giavarini emerge anche una storia personale segnata da esperienze internazionali, dalla Sicilia alla Bulgaria, fino al rientro in Italia. Anni complessi, vissuti in contesti economici difficili, che hanno inciso profondamente sulla sua visione imprenditoriale. «In Bulgaria – ricorda – esisteva una mentalità diffusa del rimandare a domani. Io ho imparato lì che il tempo è una risorsa decisiva». Racconta di crisi energetiche, monetarie, di burocrazia soffocante, di giornate passate a correre in banca per evitare che il denaro perdesse valore. «Erano anni di altissima tensione, ma anche di grande formazione».

Esperienze che, una volta rientrato in Italia, gli hanno permesso di guardare alle difficoltà non con rassegnazione, ma come a opportunità di crescita. Una filosofia che è alla base del successo di EgoGreen, costruito anche attraverso una scelta controcorrente: i negozi fisici. «Il contatto diretto è fondamentale. Noi non facciamo televendita e non la faremo mai. Il negozio crea fiducia, permette trasparenza, consente al cliente di ricevere risposte chiare e una stima immediata del risparmio grazie all’intelligenza artificiale».

Infine, una riflessione sul valore delle crisi. «Sono un filtro naturale: fanno emergere i veri imprenditori. Nei momenti di pessimismo collettivo serve lucidità, la capacità di vedere oltre». Giavarini ricorda come proprio nei momenti più difficili – dal caos post-comunista fino alla crisi finanziaria del 2009 – abbia costruito alcune delle sue operazioni più riuscite. «Ogni crisi porta con sé un’opportunità. Sta all’imprenditore saperla riconoscere».

Un messaggio chiaro, che sintetizza una visione moderna dell’impresa: veloce, consapevole, tecnologica, ma sempre profondamente umana.

▶️ L’intervista completa è disponibile al seguente link:

https://video.milanofinanza.it/video/dossier-imprese-innovative-egogreen-x9vtit2

Il Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, è stato protagonista di un’approfondita intervista pubblicata da MF – Milano Finanza, all’interno della rubrica “Dossier Imprese Innovative”, spazio dedicato alle realtà imprenditoriali che stanno contribuendo a ridisegnare il futuro dell’economia italiana.

Un racconto che va oltre i numeri e le performance aziendali, entrando nel cuore della mission di EgoGreen: promuovere un modello di energia sostenibile, trasparente e realmente vicino alle persone, capace di coniugare innovazione tecnologica, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale. Nell’intervista, Giavarini ripercorre la nascita del progetto, i valori fondanti e la visione strategica che guida l’azienda in un settore in continua evoluzione.

Ampio spazio è dedicato anche al tema della transizione energetica, letta non come slogan ma come processo concreto, fatto di scelte quotidiane, investimenti mirati e attenzione ai territori. EgoGreen si racconta così come una realtà che punta a rendere l’energia rinnovabile accessibile, comprensibile e parte integrante della vita delle comunità.

Un riconoscimento importante, quello di MF-Milano Finanza, che accende i riflettori su un percorso imprenditoriale costruito con coerenza e visione, e che conferma EgoGreen tra le realtà più interessanti del panorama italiano dell’innovazione energetica.

