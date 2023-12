Momenti di paura nel giorno di Natale, nel quartiere della Rupe Atenea ad Agrigento, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione al primo piano di uno stabile. I proprietari, per fortuna, sono riusciti a mettersi in salvo. Non si registrano intossicati, né feriti. A causare il rogo una stufa troppo vicina ad un albero di Natale.

In poco tempo è scoppiato l’inferno. Le fiamme si sono estese in quasi tutta la stanza danneggiando alcuni arredi e un tappeto. Immediata è partita la segnalazione al 112. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento ha consentito di evitare che l’incendio potesse avere conseguenze ben più gravi.

I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che potessero estendersi al resto della casa, occupandosi della messa in sicurezza. Sul posto accorsi anche i carabinieri della Stazione di Agrigento e del nucleo Radiomobile. Accertato il fatto accidentale.