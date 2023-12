Devastato da un incendio un furgone Fiat Ducato di proprietà di un licatese 24enne. Sulle cause i vigili del fuoco e i carabinieri non si sbilanciano e mantengono il più stretto riserbo. Privilegiata la natura dolosa, anche se in mancanza di certezze, non viene scartata l’ipotesi di un corto circuito. Le fiamme si sono sviluppate la notte di Natale. Il mezzo era parcheggiato in via Torregrossa nel centro abitato di Licata.

La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti. Hanno visto fiamme e fumo ed hanno chiamato il 112. A scongiurare il peggio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, accorsi sul luogo con un’autobotte. I pompieri in pochi attimi hanno circoscritto e spento l’incendio, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata.

Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Licata, hanno cercato le tracce per risalire alle cause del rogo. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti.