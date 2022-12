Natale al cinema: da Spielberg ad Aldo, Giovanni e Giacomo, ecco la nuova programmazione ad Agrigento

E’ un Natale ricco di sorprese quello dei cinema italiani e di conseguenza delle sale cittadine. Ad Agrigento, in contemporanea nazionale, sono in programmazione: TheFabelmans (guarda il trailer), l’ultimo, attesissimo capolavoro di Steven Spielberg, Il Grande Giorno, distribuito in 630 cinema da Medusa Film, si tratta della attesissima commedia con Aldo Giovanni e Giacomo per la regia di Massimo Venier. Ma non si finisce qui, per i più piccoli e per gli amati dell’animazione in sala c’è Il Gatto con gli Stivali 2 che ha scoperto la sua passione per l’avventura è stata pagata a caro prezzo: ben otto delle sue nove vite sono andate bruciate. Dovrà così intraprendere una nuova epica avventura alla ricerca del mitico Ultimo Desiderio, che gli permetterà di recuperare le sue nove vite. Resta in programmazione nelle due versioni: 3D e tradizionale. Il primo in proiezione al Cinema Concordia di Via Crisi, il secondo al MultisalaCiak di via XX Aprile. Per scoprire tutte le novità, la programmazione aggiornata e nel dettaglio, basta cliccare sul sito ufficiale dei Cinema di Agrigento. Buon Natale e buon Cinema.