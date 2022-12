Achille Lauro canta in piazza per il Capodanno di Agrigento, parola di Silvio Schè e Riccardo Gaz (VIDEO)

La domanda che si pongono tutti in queste ore è, Achille Lauro canterà in piazza per il Capodanno di Agrigento. La risposta è certo che canterà, parola di Silvio Schembri e Riccardo Gaz (GUARDA IL VIDEO), che insieme a Lello Analfino e Pablo dj animeranno la lunga notte in programma a partire dalle 23 in piazza Stazione ad Agrigento. Achille Lauro animerà la notte di san Silvestro proponendo le sue maggiori hit arrangiate in chiave pop/rock. Tra i pezzi in scaletta, “Domenica”, “Me ne frego”, “Solo noi”, “Roma” e “Rolls Royce”. Unico obiettivo stupire, non tanto con i look, stavolta, ma con la versatilità che gli permette di passare con disinvoltura dalle ballad alle esibizioni acrobatiche. Il concerto è gratuito. Assieme a lui, si alterneranno sul palco, Lello Analfino e Riccardo Gaz. La conduzione della serata è affidata a Silvio Schembri. Le autorità hanno preventivato oltre 12mila presenti. La macchina organizzativa è in moto da diverse settimane.