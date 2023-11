Preparativi Natalizi ad Agrigento: Albero di 12 metri e Programma per il Capodanno in Piazza Marconi

Agrigento si prepara a vivere un periodo festoso in occasione delle festività natalizie, con l’annuncio del Sindaco Francesco Miccichè riguardo ai prossimi eventi nella città. Questa mattina, come da tradizione, il Sindaco ha presenziato alla collocazione di un imponente albero di Natale alto 12 metri in piazza della Stazione.

Le parole del Sindaco Miccichè riguardo all’evento: “Ancora una volta ho selezionato una conifera proveniente dal demanio forestale di Aragona. Il nostro approccio al bosco è basato sul mantenimento selettivo, permettendoci di scegliere le conifere da abbattere. Quest’anno abbiamo optato per una delle migliori, la quale sarà collocata e addobbata nei prossimi giorni in piazza Marconi, diventando il grande albero di Natale della città. Stiamo pianificando una serie di eventi, nonostante il ritardo causato da alcune questioni economiche. Riusciremo comunque a garantire una serie di festività con l’installazione delle luminarie in tutta la città e un Capodanno in programma, la cui programmazione è ancora in fase di allestimento. Siamo convinti che Agrigento offrirà, anche quest’anno, festività di alto livello, come fatto l’anno scorso, sfruttando la bellezza di piazza Marconi e la sua capacità di accogliere il maggior numero di persone possibile.”