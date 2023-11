Le Fabbriche in via San Francesco d’Assisi n.1, un significativo centro culturale espositivo, si appresta a riaprire al pubblico il prossimo 7 dicembre, presentando la mostra inaugurale “Trame Mediterranee”. L’anteprima delle attività de Le Fabbriche, la nuova sede agrigentina della Fondazione Orestiadi, sarà presentata venerdì 1 dicembre alle ore 11.00 presso Casa Sanfilippo, sede del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, in via Panoramica dei Templi.

La Fondazione Orestiadi, nella cornice di Casa Sanfilippo, presenterà alla stampa le attività de Le Fabbriche, un rinnovato spazio culturale dedicato all’esposizione artistica e alla promozione della cultura nella città. L’inaugurazione ufficiale sarà caratterizzata dalla mostra “Trame Mediterranee”, un’esposizione che si preannuncia come un viaggio attraverso le ricche e variegate espressioni artistiche del Mediterraneo.

Le Fabbriche, con la sua riapertura, si propone come un luogo di incontro e scoperta, offrendo alla comunità di Agrigento e oltre un’occasione per immergersi nell’arte e nella cultura. La mostra “Trame Mediterranee” rappresenta un’opportunità per apprezzare la diversità e la ricchezza culturale che caratterizzano questa regione. Un ottimo in ritorno anche in vista di Agrigento 2025.

Foto Archivio – prossimamente gli aggiornamenti su iniziative della Fondazione Orestiadi, sull’apertura e le attività de Le Fabbriche.