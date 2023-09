Dopo un lungo percorso avviato nel settembre del 2022, è stato sottoscritto tra i comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta e Sant’Angelo Muxaro, l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni. Si occuperà della gestione in forma associata dei Fondi FERS 2021-2027 programmati dalla regione siciliana al fine di fornire ai territori sviluppo sostenibile e rafforzamento delle capacità territoriali. “Uno strumento che cambierà il volto delle città coinvolte”, è stato detto nella sala giunta del Comune di Agrigento che ha ospitato la sottoscrizione. Attraverso i fondi, l’autorità urbana di Agrigento porrà in essere iniziative tese al rafforzamento della mobilità, allo sviluppo del turismo e al potenziamento delle risorse naturali, artistiche e turistiche del territorio con un attenzione particolare all’ambiente e alla innovazione.

L’area funzionale di Agrigento include anche i comuni di Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte e Siculiana che stanno procedendo all’adesione attraverso una convenzione nelle forma previste dal testo unico degli enti locali .

Il comune di Agrigento sarà la sede nella quale si svilupperanno le iniziative e le strategie concordate attraverso strutture dedicate con l’apporto di tutti i comuni che fanno parte dell’area e con l’utilizzo di professionalità esterne in grado di supportare questa importante sfida. Si attende ora il completamento del percorso teso al funzionamento dell’unione per proporre importanti progetti che possano fornire a questi territori gli strumenti idonei a mettere in luce le indiscutibili potenzialità.