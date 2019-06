Nasce la Fortitudo 2.0, ecco coach Devis Cagnardi: “Ad Agrigento per lavorare con una società modello”  

Devis Cagnardi è stato presentato alla stampa.

“Ad Agrigento per lavorare con una società modello”.

Queste, alcune delle parole pronunciate da Devis Cagnardi durante la presentazione avvenuta nella mattinata di oggi al PalaMoncada. Il neo allenatore accompagnato dal patron Salvatore Moncada e dal direttore sportivo Christian Mayer, ha illustrato il suo metodo di lavoro e la sua visione di pallacanestro.

Il presidente Salvatore Moncada ha aperto la conferenza stampa: “Voltiamo pagina. Inizia un nuovo capitolo della nostra storia con Devis in panchina. È stata una scelta fatta in ragione delle qualità umane di Cagnardi, prima ancora che delle sue qualità tecniche. Riteniamo che sia la persona giusta”.

Devis Cagnardi conosce già diverse cose di Agrigento: “È una società con grande sèguito e dove la pallacanestro è molto apprezzata. Mi ha colpito, sin da subito, l’aspetto umano e il senso di appartenenza”.

Ma Cagnardi ha altresì apprezzato il metodo e le idee chiare che da sempre caratterizzano il sodalizio biancazzurro. La Fortitudo infatti è tra le poche società cestistiche che possono vantare un proprio palasport, una foresteria, la palestra e una logistica che, a volte, non si trovano neanche in blasonate società cestistiche del nord.

Tuttavia, piedi per terra e avanti a piccoli passi: “Ovviamente nessun proclama su possibili traguardi. Lavorare duro è l’unica cosa che conosco. Sarà il tempo a dire se le sensazioni si riveleranno giuste”.

Il nuovo head coach si è formato tecnicamente nella Pallacanestro Reggiana all’interno della quale ha ricoperto diversi incarichi fino ad assumerne la guida tecnica la scorsa stagione. Nel corso di questi anni ha potuto acquisire un enorme bagaglio di conoscenze, grazie al lavoro svolto a fianco di grandi tecnici come Marcelletti, Frates e Menetti: “Non mi ispiro a qualcuno in particolare; ho sempre cercato di apprendere da tutti gli allenatori con cui ho lavorato”.

Anche il direttore sportivo Christian Mayer ha condiviso con il presidente la scelta di Devis Cagnardi soprattutto per le sue qualità umane.

Per l’operoso dirigente veneto è il primo tassello della nuova stagione e, di concerto con il nuovo head coach, si sta già muovendo per la costruzione del roster.

Si partirà da alcune certezze: Lorenzo Ambrosin e Simone Pepe, insieme al capitano Marco Evangelisti, e Giuseppe Cuffaro sono i cardini su cui verrà costruito il resto della squadra.

Attualmente sono al vaglio diversi profili sia per quanto riguarda la pattuglia tricolore, che per quanto riguarda i due americani da inserire; in tale ottica, la novità più rilevante del mercato biancazzurro 2019 potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di prendere anche giocatori dotati di spiccate doti di leadership, circostanza finora mai accaduta.