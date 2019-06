Spiaggia di Eraclea Minoa, comune di Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento. Il video è un po’ lungo, circa 4 minuti, ma vale la pena vederlo. Una spiaggia che a causa dell’erosione è indietreggiata di 200 metri e si sono anche perse 30 file di alberi del boschetto. Se non si interverrà prima dell’inverno le mareggiate la ingoieranno del tutto. Staremo con il fiato sul collo al governo Musumeci affinché non si perda altro tempo.