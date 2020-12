Nasce in città la Comunità Zagara

AGRIGENTO. E’ nata ad Agrigento la nuova Comunità Zagara الزهر, ufficializzata dalla Ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale di Slow Food. La Comunità, prima in Sicilia, tra le prime in Italia, aderisce alla rete delle Comunità Slow Migrants di Slow Food. Ogni giorno la rete di Slow Migrants supporta cuochi, agricoltori, produttori di formaggio, apicoltori e tanti altri che coltivano la propria diversità nei paesi d’arrivo, avviando insieme lenti processi di adattamento e interessanti contaminazioni culturali e gastronomiche. Un mondo sommerso al quale la rete di Slow Migrants sta dando luce, un microcosmo capace di modificare progressivamente gli stili di vita e l’economia delle comunità migranti e ospitanti, gettando le basi per la costruzione di una società multiculturale. Fanno parte del gruppo di coordinamento, Mareme Cisse (portavoce), Martina Maurer, Safa Bessali, Abdoulie Jallow e Antonino Alfò. L’obiettivo della Comunità è quello di “contribuire alla costruzione di una comunità interattiva, multiculturale, aperta e solidale, consapevoli che il cibo rappresenta uno degli elementi caratterizzanti della cultura dei popoli, espressione della loro storia, degli incontri, dei viaggi, dello scambio continuo che ha caratterizzato la nostra umanità”. Tutto “nel rispetto delle biodiversità, dell’ambiente e della dignità delle persone e della loro cultura”. La Comunità sosterrà il Progetto degli Orti in Africa