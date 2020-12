LICATA. L’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, ha nominato il licatese Francesco La Perna, Ispettore Onorario dei Beni Culturali. L’Assessore ha recepito la proposta di Michele Benfari, Soprintendente ai Beni Culturali di Agrigento, conferendo al nostro concittadino il quarto mandato. La Perna ha infatti ricoperto l’incarico fino al 2017. Rimarrà in carica fino al 2023. Soddisfazione per la nomina viene espressa dal Sindaco di Licata Pino Galanti, dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto e dall’Esperto del sindaco Ivan Marchese. “Francesco La Perna – è il commento di Galanti, Russotto e Marchese – ha da sempre a cuore la tutela e la salvaguardia dei beni culturali, architettonici e storici del nostro territorio. Si spende ogni giorno in questa direzione, e grazie a studi approfonditi ha contribuito alla riscoperta ed alla divulgazione di importanti aspetti della storia della città. Ci congratuliamo con Francesco La Perna, lo ringraziamo per la collaborazione con l’Amministrazione Comunale che, riteniamo, potrà continuare ad essere proficua, nell’interesse della collettività intera”.