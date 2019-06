Nasce il “Consorzio turistico Città di Racalmuto”

Si è recentemente costituita a Racalmuto l’associazione “Consorzio turistico Città di Racalmuto” che già annovera tra i suoi partner diverse strutture ricettive del territorio, operatori del settore agroalimentare e anche la struttura sportiva dell’Autodromo “Valle dei Templi”. Il consorzio ha come scopo statutario precipuo lo sviluppo turistico e territoriale della città di Racalmuto. Secondo le parole di Michelangelo Romano, presidente del consorzio, quest’associazione oltre a favorire le potenzialità turistiche del territorio, sarà il catalizzatore di tutte le attività di sviluppo legate all’ambito delle eccellenze agro alimentari locali e si porrà come attivo medium con tutte le realtà disposte ad investire per lo sviluppo territoriale. Tra le attività in via di definizione che verranno presentate alla cittadinanza nel corso dell’assemblea pubblica indetta per il 30 giugno prossimo, anche la creazione di eventi di forte richiamo e la partecipazione alle principali borse turistiche. Nel corso della presentazione del 30 giugno prossimo al Castello Chiaramontano, verrà presentato il logo ufficiale che accompagnerà tutte le attività del consorzio. Già confermati diversi ospiti al tavolo dei lavori fra i quali Emanuele Farruggia presidente del “Consorzio Turistico Valle dei Templi” e Ignazio Vassallo referente “SlowFood” per la provincia di Agrigento.