Arnone (Forza Italia): “Bene Toti e Carfagna. Adesso i congressi”

Il coordinatore dei Club “Forza Silvio” della provincia di Agrigento, Giuseppe Arnone, interviene a seguito delle nomine di Giovanni Toti e di Mara Carfagna a coordinatori, rispettivamente per il nord e per il sud, di Forza Italia.

Il professore Arnone afferma: “La casa di Forza Italia riscopre coesione grazie al nuovo e ritrovato slancio progettuale offerto dalla soluzione del Presidente Berlusconi. Mi complimento con Giovanni Toti e Mara Carfagna. Confermo l’interesse alla nuova rimodulazione del partito, che deve essere forza moderata capace di riconquistare la centralità della politica e del recupero del Partito popolare europeo. Ma attenzione, siamo contro le operazioni di lifting: si faccia una programmazione forte e distribuita sul territorio. Fare i congressi significa farli e non annunciarli. Il partito è di chi si impegna. Dunque desidero fare appello ai vertici siciliani del partito di riunire al più presto gli stati generali degli eletti, regionali e provinciali, per iniziare a collaborare con i vertici designati alla organizzazione del congresso ed essere pronti per dare il nostro contributo”.