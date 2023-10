Nasce ad Agrigento Emme Digital Media, web agency di comunicazione politica e istituzionale. A fondarla il giornalista e social media manager, Giuseppe Milano: “La comunicazione politica ha avuto un radicale cambiamento nell’ultimo decennio. Oggi la totalità delle informazioni passa sul web ed i social sono diventati il principale strumento di comunicazione dei politici. Comunicare è di vitale importanza per un politico, che spesso è troppo impegnato per poterlo fare in maniera adeguata. Emme Digital Media è un’agenzia di comunicazione politica e istituzionale, la prima in provincia di Agrigento, composta da un team di esperti con competenze trasversali, che intende affiancare i soggetti politici, i partiti e le istituzioni nella loro attività comunicativa, occupandosi di ogni aspetto della comunicazione, dalla creazione dei profili social allo sviluppo di siti internet, dalla realizzazione di materiale video e grafico alla redazione di articoli e comunicati, dalla pianificazione delle campagne elettorali alle attività promozionali e di sponsorizzazione, dalla cura dei rapporti con le testate giornalistiche alla formazione del personale. In un mondo dove le informazioni girano in maniera veloce una cosa fatta non comunicata è una cosa non fatta”. Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.emmedigitalmedia.it.