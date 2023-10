Una sconfitta che brucia nel risultato, per come è maturato. Sia mister Marco Coppa che il direttore sportivo, Giuseppe Cammarata, non vogliono parlare dell’arbitraggio ed entrambi sottolineato la bella prestazione disputata dall’Akragas ieri all’Ennesento contro la Vibonese. “Complimenti alla mia squadra- dice Coppa- ha fatto una bella partita, ancora più bella rispetto a quella contro Trapani. Abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a mettere in rete la palla. Anche la Vibonese ha ammesso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ci ha tagliato. le gambe il secondo goal che, come sento dire da molti, era fuori gioco. L’Akragas meritava qualcosa in più, sia contro Trapani che contro Vibonese, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà e che abbiamo perso.” L’Akragas osserverà adesso un turno di riposo che, come ribadito da Marco Coppa, servirà per recuperare gli infortunati.

“E’ stata la più bella prestazione dei ragazzi, da quando è iniziata questa stagione- dice Cammarata-.Grandi ritmi, grande parate del portiere. Il risultato finale dice che abbiamo perso, assimiliamo questa sconfitta e andiamo avanti. Le grandi che abbiamo incontrato non ci hanno messo sotto, questo vuol dire che tutti stiamo facendo un buon lavoro. “Stiamo valutando gli infortuni, qualcuno purtroppo sarà di lunga durata- dice il ds- se ci riusciamo vorremmo mettere dentro almeno una pedina in avanti, visto il momento storico del mercato”.