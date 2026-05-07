Prende il via ad Agrigento “AriaBook – Ogni Libro, un respiro”, una nuova rassegna letteraria ideata e curata da Alice Titone e Beniamino Biondi. AriaBook nasce dall’incontro di due identità, Alice e Beniamino, le cui iniziali – A e B – si intrecciano in un nome che è già racconto. Ma “Aria” non è soltanto un gioco di lettere: è una dichiarazione di intenti. Così come “Book” non è solo carta, ma una finestra spalancata sul presente. L’aria è ciò che ci tiene vivi, invisibile ma essenziale. I libri sono nutrimento silenzioso, ossigeno per il pensiero, spazio di libertà.

AriaBook evoca proprio questo respiro culturale: un luogo in cui le parole circolano, si trasformano e aprono possibilità. In un tempo spesso saturo e veloce, la rassegna si propone come una pausa vitale, un momento per inspirare storie, idee e visioni. Perché leggere è un atto di libertà: ogni libro è una finestra aperta, ogni pagina un modo per prendere aria.

Questa prima edizione si configura come un piccolo festival letterario che ambisce a crescere e consolidarsi nel futuro culturale della città di Agrigento. Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Circolo dei Nobili di Agrigento (Via Atenea, 307). Il primo appuntamento è in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18:30, con la scrittrice Claudia Lanteri, che presenterà il romanzo “L’isola e il tempo”, pubblicato da Einaudi.

Un giallo letterario fuori da ogni canone, caratterizzato da una struttura insolita, un ritmo serrato e una scrittura di rara intensità. Al centro della narrazione, un’isola vulcanica dalla bellezza selvaggia a sud della Sicilia, agli inizi degli anni Sessanta, sconvolta dall’arrivo di un naufrago stremato su un barchino verde, con accanto il cadavere della moglie. Un evento che rompe la quiete apparente, lasciando dietro di sé un enigma che si annida soprattutto nell’animo di chi racconta. Un romanzo vivo e spiazzante, in cui il mistero diventa memoria e ossessione, narrato per trent’anni a chiunque sia disposto ad ascoltare.

Il programma della rassegna proseguirà con:

Domenica 24 maggio 2026: incontro con l’attrice Carmelinda Gentile con il romanzo “E alla fine diventai Betty Boop”

Venerdì 29 maggio 2026: incontro con il critico d’arte Tanino Bonifacio con il saggio “La bellezza raccolta” (ed. Caracol)

Sabato 20 giugno 2026: incontro con lo scrittore e giornalista Giacomo Pilati con il romanzo “Blu e sale: un’educazione siciliana” (ed. Bibliotheka) e con lo scrittore Gaspare Grammatico con il romanzo “La mentalità del granchio” (ed. Mondadori)

AriaBook si propone come uno spazio aperto di incontro e dialogo, in cui autori, artisti e pubblico possano condividere il piacere della lettura e il valore della cultura come respiro necessario del nostro tempo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp