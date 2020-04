Nasce ad Agrigento il primo Ristorante esclusivamente online.

Non ha una sala: propone una variegata scelta di Piadine d’Autore ma si ordina con app e poi si aspetta la consegna a casa o in ufficio in 30 minuti.

Si chiama “La Piadineria – Qualità Artigianale”, è il primo modello di “ristorante digitale” ad Agrigento. Doppiamente digitale, anzi, perché opera esclusivamente online e perchè è sulla Rete che cerca i propri clienti.

La start-up Agrigentina è di fatto la prima a proporre un modello integrato di delivery basato sul controllo diretto di tutto il processo: dalla cucina alla consegna.

“La nostra sfida è stata proporre un servizio sano e di qualità, senza rinunciare alla comodità e alla velocità della consegna a domicilio” spiega Francesco Parrino, uno dei co-founder di “La Piadineria – Qualità Artigianale” e responsabile per tutti gli aspetti legati al food.

Con il suo modello, “La Piadineria” rappresenta in effetti un’innovazione ulteriore in un settore, quello delle consegne a domicilio. Coniugando cucina e tecnologia, infatti, La Piadineria si propone di diventare il primo esempio di “ristorante online” Agrigentino.

I piatti si ordinano sulla piattaforma Socialfood.it e prossimamente anche sul sito web del ristorante e sono consegnati a casa o in ufficio in 30 minuti.