Nasce ad Agrigento “CNA Giovani Imprenditori”: il presidente è Francesco Miccichè

Nasce nell’agrigentino CNA Giovani Imprenditori , un raggruppamento di interesse che vede protagonisti forze nuove e fresche, vogliosi di mettersi in gioco, di scendere in campo per investire tempo e idee da

elaborare nell’ottica di crescita e sviluppo del territorio. Il battesimo ieri sera alla presenza dei vertici provinciali della Confederazione. A guidare la “verde comitiva” di imprenditori, operanti nei diversi ambiti della produzione e dei servizi, è Francesco Miccichè, 38 anni, impegnato nel settore delle opere idriche. L’investitura è arrivata in modo unanime e in

un clima di grande entusiasmo. Il comitato esecutivo è composto da Giuseppe D’Orsi, Gaetano Arrigo, Angelo Carlino, Giampiero Burgio, Giuliano Ripepe, Mattia Iacono e Angelo Caico. “Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che è stata riposta nei miei confronti. Sono emozionato per l’incarico che è impegnativo e stimolante”: queste le prime

parole del neo presidente di Cna Giovani Imprenditori. “Ovviamente il gruppo è aperto ed inclusivo – si affretta a precisare – accoglieremo a braccia aperte tutti i giovani che vorranno spendersi per il bene di questo

territorio e vorranno entrare a far parte di questa grande famiglia che è la CNA. Un mio particolare ringraziamento – sottolinea Francesco Miccichè- va al presidente provinciale Francesco Di Natale e al segretario Claudio Spoto, i quali, con serietà e dedizione, hanno creduto in questo progetto, seguendo e accompagnando passo passo la costituzione di CNA Giovani Imprenditori”. Ad assistere dal punto amministrativo il gruppo sarà Angelo

Ripepe. “I giovani imprenditori – concludono Di Natale e Spoto – portano valore al sistema CNA, fungendo da pungolo all’Organizzazione su tematiche che vanno nella direzione di un rinnovamento dell’imprenditorialità, oltre a rappresentare una fonte preziosa in chiave di

ricambio generazionale”.