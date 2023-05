Nei giorni scorsi a seguito di una lunga malattia, è venuto a mancare Antonio Infurna. Ai figli Salvatore e Francesco con le rispettive consorti, alla moglie Ina Cacioppo, il cordoglio del direttore e di tutto lo staff di AgrigentoOggi. Antonio Infurna e i figli Salvatore e Francesco sono stati a lungo impegnati in politica. Salvatore in particolare è stato consigliere comunale ed assessore della città di Agrigento. Addio ad Antonio Infurna, on. Pisano: “È stato un importante riferimento per la destra agrigentina”.Nelle scorse ore è venuto a mancare Antonio Infurna, stimato ed apprezzato esponente politico di destra. Il cordoglio del parlamentare agrigentino, on. Calogero Pisano: “Esprimo il mio profondo dispiacere per la scomparsa di Antonio Infurna, rappresentante di rilievo della destra agrigentina. La provincia perde un uomo serio e perbene, oltreché un politico autorevole che è stato un importante punto di riferimento per tutto il nostro territorio. Giungano alla sua amata famiglia le mie sentite condoglianze”.