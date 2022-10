Naro. Si intensificano le attività per la via di fuga di Salita Tardio

“Si intensificano le attività di realizzazione della via di fuga di Salita Tardio, finanziati con i fondi del Patto per il Sud.”Lo dichiara il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. Gli interventi da parte dell’impresa aggiudicataria sono in pieno svolgimento per consegnare quanto prima alla città questo importante asse viario che garantirà sicurezza al centro abitato in caso di calamità. “Una necessità particolarmente sentita, a Naro- dice ancora il sindaco- dopo che la nostra città è stata teatro di stravolgimenti connessi al dissesto idrogeologico”.