Naro, Lillo Burgio torna a fare l’assessore: subentra a Stefano Barberi

Ha giurato come come nuovo assessore della giunta comunale del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara Lillo Burgio, già componente dell’Amministrazione comunale fino al febbraio 2022. Subentra a Stefano Barberi, dimessosi per motivi professionali e personali. “Darò continuità al lavoro che avevo già espletato ed a quello svolto dall’assessore che mi ha preceduto ed ha assolto con zelo e competenza ai suoi compiti”, ha dichiarato l’assessore Burgio, dicendosi inoltre “sicuro di assolvere alla propria funzione in piena sintonia col sindaco Brandara, così come è avvenuto nel passato”. Burgio ha ricevuto le deleghe che già ricopriva nel corso del suo incarico di assessore: servizio idrico integrato, ambiente e ciclo dei rifiuti, pubblica illuminazione, rapporti con gli emigrati. “Sono certa – ha detto il sindaco Brandara – che il suo supporto sarà prezioso per la nostra azione amministrativa come lo è già stato nel recente passato”.