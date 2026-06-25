NARO. Cinque giorni dedicati all’enogastronomia, alla cultura e all’intrattenimento per valorizzare il patrimonio storico e le eccellenze del territorio. Da oggi al 30 giugno Naro ospita “Naro Borgo dei Sapori 2026”, la manifestazione promossa da We Naro A.P.S. che trasformerà il centro storico in un percorso tra sapori, arte, musica e tradizioni siciliane.

L’evento punta ad attirare cittadini, visitatori e turisti attraverso un programma che coniuga promozione territoriale e valorizzazione culturale. Ad aprire la manifestazione è la mostra “ANIMA_MENTE” dell’artista Carlo Calcasola, allestita nei locali dell’Ex Pretura e visitabile fino al 30 giugno.

Il momento centrale dell’iniziativa sarà rappresentato dalle giornate del 27 e 28 giugno. A partire dalle 19, in via Dante, saranno attivi gli stand dello street food con numerose specialità della tradizione siciliana. Dai panini con la meusa alle panelle, passando per la carne di cavallo e altre preparazioni tipiche, fino ai dolci della pasticceria isolana come latte fritto e ravioli dolci siciliani.

Spazio anche alle famiglie e ai più piccoli, con aree dedicate e gonfiabili gratuiti.

Il programma degli spettacoli prevede, sabato 27 giugno alle 21.30 all’Ex Pretura, il concerto dei Sikuletnica Mediterranea Sound, gruppo che proporrà un repertorio ispirato alle sonorità del Mediterraneo. Domenica 28 giugno, alle 20, andrà invece in scena il saggio di fine anno “Un Amore Siciliano” della scuola Arte Danza, spettacolo dedicato alla cultura e alle tradizioni dell’isola.

Nel corso delle due giornate principali sarà inoltre possibile visitare chiese e monumenti cittadini, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire il patrimonio artistico e architettonico del borgo.

“Naro Borgo dei Sapori” si conferma così uno degli appuntamenti di richiamo dell’estate narese, capace di unire turismo, cultura ed enogastronomia in una manifestazione che mette al centro l’identità e le tradizioni del territorio.

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