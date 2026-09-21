Il consigliere comunale ribadisce la vicinanza politica al deputato regionale dopo l’adesione al gruppo di Forza Italia all’Ars: «Da almeno vent’anni nello stesso gruppo politico». Salvaggio: «Un attestato di fiducia importante»

NARO – Anche il consigliere comunale di Naro Angelo Gallo conferma la propria collocazione al fianco del deputato regionale Luigi Salvaggio, che nelle scorse settimane ha aderito al gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars. L’appartenenza di Salvaggio al gruppo azzurro risulta anche dal sito ufficiale dell’Assemblea regionale siciliana.

Una scelta che Gallo presenta come la naturale prosecuzione di un percorso politico condiviso da molti anni.

«Alle elezioni regionali del 2022 – afferma Angelo Gallo – tutto il gruppo di cui da lunghissimo tempo faccio parte ha votato Forza Italia, esprimendo la preferenza per Luigi Salvaggio».

Salvaggio era effettivamente candidato nella lista di Forza Italia nel collegio di Agrigento alle Regionali del 25 settembre 2022.

Gallo ricorda anche il proprio impegno in quella campagna elettorale, quando non ricopriva incarichi istituzionali: «Avevo preso una pausa e, non essendomi candidato al Consiglio comunale di Naro, non avevo cariche istituzionali né politiche. Da semplice cittadino ho scelto di votare e far votare Luigi Salvaggio».

Il consigliere cita anche Giuseppe Passarello, oggi presidente del Consiglio comunale di Naro, sostenendo che entrambi contribuirono al risultato ottenuto allora da Salvaggio nella città.

Da qui la conferma della linea politica: «È logico che anche io debba confermare di essere nelle stesse posizioni dell’onorevole Salvaggio, con il quale mi sono ritrovato da almeno un ventennio all’interno del medesimo gruppo politico e con il quale sono entusiasta di continuare a lavorare».

Soddisfazione viene espressa dallo stesso Luigi Salvaggio, che definisce quella di Gallo una conferma di un rapporto politico consolidato: «Sono lieto di questo attestato di fiducia nei miei confronti da parte di Angelo Gallo, politico di lunghissima esperienza, che a Naro ha ricoperto più volte la funzione di consigliere e quella di assessore comunale».

Salvaggio si è insediato all’Ars il 29 luglio 2026, subentrando a Riccardo Gallo Afflitto, e a settembre ha formalizzato l’adesione al gruppo parlamentare di Forza Italia.

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