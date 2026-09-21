L’iniziativa del Lions Club Agrigento Host e del Leo Club coinvolgerà le scuole superiori della provincia. Elaborati entro il 28 febbraio 2027

Nasce ad Agrigento il Premio Legalità “Rosario Livatino – Giovani protagonisti della cultura, della giustizia e della responsabilità”, rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia.

La prima edizione dell’iniziativa è stata presentata questa mattina, nel giorno del 36esimo anniversario dell’assassinio del giudice Rosario Livatino, al Palazzo dell’Ex Collegio dei Filippini di Agrigento.

A promuovere il premio sono il Lions Club Agrigento Host, presieduto da Salvatore Malluzzo, insieme al Leo Club Agrigento Host, guidato da Angelo Bruna.

L’iniziativa è destinata agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Agrigento, che saranno chiamati a confrontarsi sul tema “Rosario Livatino: il coraggio della giustizia, la forza delle scelte quotidiane”.

Gli studenti potranno partecipare attraverso elaborati scritti, lavori multimediali o produzioni artistiche, approfondendo la figura e l’eredità del magistrato agrigentino e, più in generale, i temi della legalità, della responsabilità individuale e delle scelte quotidiane.

I lavori dovranno essere trasmessi dagli istituti scolastici entro il 28 febbraio 2027. Ai primi tre studenti o gruppi classificati saranno assegnati i riconoscimenti previsti dal Premio.

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