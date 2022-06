Musumeci non si ricandida: “Tolgo il disturbo”

Potrebbe definirsi un colpo di scena: il presidente della Regione, Nello Musumeci, non si ricandida. Sollecitato dai giornalisti presenti in un incontro culturale a Catania, il governatore avrebbe affermato “tolgo il disturbo” non volendo però commentare il ‘passaggio’ del suo intervento. Come confermato all’AdnKronos dall’entourage del Governatore, Musumeci, non ha voluto specificare ancora quando deciderà di incontrare la stampa per spiegare nello specifico il significato preciso di quanto detto.