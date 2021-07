Musumeci e Governance poll 2021: il commento di Savarino

“I risultati del Governance poll 2021 certificano un sillogismo che da tempo ripetiamo: il duro lavoro premia, il buon governo e la gestione accorta della cosa pubblica si traducono nel tempo in un maggiore consenso da parte dei cittadini.”

Questo il commento dell’Onorevole Giusi Savarino sull’esito dell’indagine demoscopica annuale che misura l’indice di gradimento dei Presidenti di Regione pubblicata da Il Sole 24 Ore.

“Il sondaggio dell’autorevole quotidiano mostra come in questi anni il consenso sull’operato del Presidente Musumeci sia cresciuto con costanza grazie al suo lavoro, al lavoro dei suoi Assessori e della sua maggioranza. Oggi i siciliani che sostengono il Presidente sono quasi il 10% in più di quelli che lo avevano votato nel 2017. Il sondaggio del sole24ore è il più autorevole e atteso dal mondo politico. Se ne facciano una ragione i detrattori. Musumeci è stabilmente nella classifica top ten dei Presidenti più apprezzati e anche quest’anno ha visto crescere la propria popolarità, il secondo per crescita tra tutti i Presidenti delle regioni. Un risultato affatto scontato se si considera che, a causa della pandemia, è stato necessario imporre misure restrittive anche in controtendenza rispetto all’opinione pubblica”, prosegue Savarino.

“Se fiducia e consenso sono cresciuti nel periodo peggiore, guardiamo con speranza al futuro, ora che osservatori e analisti indicano il prossimo come l’anno della ripartenza, non solo grazie al PNRR, ma perché si cominceranno a vedere i frutti dei fondi europei programmati e spesi dal governo Musumeci, oltre il target previsto da Bruxelles. Non possiamo dunque che immaginare un ulteriore consolidamento della popolarità del Presidente e del suo Governo che, sono certa, si tradurrà anche nel consenso elettorale che i nostri concittadini riconosceranno a Musumeci l’anno prossimo”, conclude Savarino.