Musumeci dichiara lo stato di calamita’ per Lampedusa e Linosa

“Arriva lo stato di calamita’ per le isole di Lampedusa e Linosa. A dichiararlo e’ il governo Musumeci, che ha accolto nella seduta di oggi l’allarme lanciato dall’amministrazione comunale sulle disastrose conseguenze di natura economica provocate dall’emergenza Covid”. Lo ha riferito in una nota la Regione.

Il presidente Musumeci ha spiegato: “Le misure prese a livello nazionale per contenere il diffondersi del contagio hanno generato nel tessuto economico di questi territori il blocco totale di tutte le attivita’ legate alla pesca e alla commercializzazione del pescato.

Inoltre, durante il periodo del lockdown, si sono registrati danni ingenti al settore turistico a causa della cancellazione dei voli e del divieto di spostamento tra le regioni. Tutto cio’ ha portato al collasso l’intero tessuto produttivo locale, generando una crisi sociale ed economica che necessita di misure straordinarie”.

Quindi ha aggiunto: “Tutti stati emergenziali a cui la Regione non puo’ far fronte da sola, non potendo nemmeno utilizzare quegli strumenti come sgravi fiscali, sospensione dei contributi e agevolazioni, che consentirebbero la ripresa economica. La straordinarieta’ della sofferenza economica e sociale richiede un’adeguata risposta per scongiurare sulle due isole rischi seri e senza precedenti per la coesione civile”.