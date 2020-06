Lampedusa, Perconti e Cimino incontrano il prefetto sul tema dei migranti

La parlamentare del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, insieme agli altri componenti del

comitato Schengen, ha incontrato oggi il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e i sindaci dei

paesi che hanno denunciato problemi dovuti all’emergenza migranti e al sistema dell’accoglienza,

oltre alle autorità portuali e i rappresentanti forze dell’ordine dell’Agrigentino e la Croce rossa

italiana, in audizione alla prefettura di Agrigento. Insieme agli altri componenti ha ascoltato le

necessità e le problematiche legate all’accoglienza, nella situazione di emergenza, al fine di

redigere una relazione da sottoporre al Governo, affinché vengano prese le giuste contromisure.

«Mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto in questi due giorni – ha spiegato Cimino -. Essendo una

deputata del territorio e conoscendo bene questi luoghi, siamo intervenuti in Parlamento per

migliorare il sistema dell’accoglienza, anche in virtù dell’emergenza sanitaria creatasi». Cimino,

insieme al presidente e agli altri componenti del comitato, sarà domani a Lampedusa per

incontrare le autorità locali e far visita all’hotspot dell’isola, dopo essere stata ieri a Pozzallo,

cittadina in cui si è riscontrata una buona gestione dell’accoglienza. «Consapevoli di quello che

accadeva ci siamo già attivati durante l’emergenza sanitaria, ottenendo dal Governo la nave per la

quarantena dei migranti. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per una proficua gestione del

fenomeno. Noi intanto continueremo a vigilare».