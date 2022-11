Musica oltre la mezzanotte, e nuova raffica di multe per il parcheggio selvaggio

Musica oltre l’orario consentito in due locali, e nuova raffica di multe per il parcheggio selvaggio, nel centro di Agrigento. Nonostante la pioggia, sabato sera, sono continuati senza sosta i controlli interforze, tra le vie Atenea e Pirandello. La polizia ha accertato che in due locali i titolari non avevano spento la musica dopo la mezzanotte. Sono stati diffidati dal rispettare l’ordinanza, ed entrambi hanno riferito, che erano in possesso di autorizzazione del Comune.

Le loro posizioni restano al vaglio, e adesso dovranno produrre la documentazione attestante le autorizzazioni, altrimenti verranno sanzionati perché l’ordinanza prescrive, che a mezzanotte la musica deve essere spenta, e debba cessare la somministrazione di alcolici all’esterno di locali.

Gli agenti della polizia Municipale, infine, hanno elevato altre 69 contravvenzioni per il parcheggio selvaggio. Con le auto lasciate posteggiate negli spazi riservati ai disabili, in prossimità di curve, sopra le strisce pedonali, e perfino sui marciapiedi, soprattutto a Porta di Ponte, in via Aldo Moro, via Empedocle, e piazza Marconi.