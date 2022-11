I ladri in azione: portati via ciclomotore, e targhe di autovettura

Ladri in azione tra la serata e la notte di sabato nel centro di Canicattì. Spariti un ciclomotore, Aprilia Scarabeo, in via Pistelli, ma anche le targhe di una Volkswagen T-Roc, in via Iotti. Due le denunce che sono state raccolte, nel giro di pochi minuti dai poliziotti del Commissariato cittadino.

Il ciclomotore è stato rubato fra le ore 22 e 22,40. Le targhe della vettura sono state smontate, durante la notte. Gli agenti hanno avviato le indagini, ed hanno verificato la presenza o meno di impianti di video sorveglianza, nelle due zone dove si sono verificati i furti.