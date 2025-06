Sono entrati in una fase operativa decisiva i lavori di messa in sicurezza dei locali posti al piano seminterrato del Museo Civico di Agrigento, ubicato tra via Amendola e la piazza Pirandello. Si tratta di un intervento strategico per preservare la stabilità e la fruibilità di uno dei più importanti presidi culturali della città. Il progetto, punta a risolvere criticità strutturali rilevate già nel 2019 e aggravatesi negli anni successivi.L’iniziativa nasce da lontano. Era il 2011 quando l’Amministrazione comunale, diede indirizzo per la redazione di un progetto esecutivo per il restauro del Museo Civico. Dopo un primo appalto nel 2017 per l’allestimento museale, alcuni locali del piano seminterrato non furono inclusi nei lavori. Proprio in questi ambienti, in particolare i locali posti al piano seminterrato, furono successivamente rilevati gravi cedimenti e lesioni strutturali.Un sopralluogo effettuato il 15 novembre 2019, alla presenza della Soprintendenza BB.CC.AA., mise in luce sgretolamenti della parete nord e fessurazioni tra i locali. Da qui l’affidamento di consulenze specialistiche a tecnici locali come l’Ing. Claudio Alletto e l’Arch. Davide La Mendola. Con il supporto del geologo Giuseppe Avenia, venne accertata la presenza di infiltrazioni idriche da falde sotterranee, causa dei dissesti nei conci di tufo calcarenitico.Il progetto, per un importo complessivo di € 236.243,20, prevede lavori per € 149.348,44 e somme a disposizione per € 86.894,76. L’incarico per la progettazione, direzione lavori e prove di carico è stato affidato all’Ing. Claudio Alletto, mentre il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato affidato all’Arch. Calogero Gazzitano. Entrambi i professionisti sono stati selezionati tramite affidamento diretto. A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, si è resa necessaria una rideterminazione degli impegni di spesa, dovuta sia all’aumento del valore dei lavori che a una correzione nei codici di classificazione delle opere. precedentemente affidato all’Ing. Alletto è stato revocato per incompatibilità di incarico,

