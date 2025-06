Aggredito da tre o quattro individui, per motivi ancora da chiarire. Un quarantenne, titolare di un bar, è stato picchiato all’interno del suo locale. L’episodio di violenza si è verificato, nella notte tra sabato e ieri, nelle vicinanze di Corso Vittorio Emanuele a Licata.

L’uomo, con un’ambulanza del 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti del Commissariato cittadino, i quali, adesso stanno ricostruendo i fatti.

L’attività investigativa è concentrata ad individuare i responsabili del pestaggio. Dalla ricostruzione dei fatti, appunto, almeno tre o forse quattro soggetti avrebbero avuto una discussione con l’esercente e in pochi attimi la situazione è precipitata. All’improvviso, dalle parole si è passati alle vie di fatto. La vittima è stata colpita a schiaffi, pugni e calci.

