Muratore ucciso con una coltellata al torace: eseguita l’autopsia

E’ stata eseguita l’autopsia sulla salma di Carmelo Contarini, il muratore di 51 anni ucciso con una coltellata al torace, davanti alla sua abitazione di via Agrigento, a Cattolica Eraclea, il 27 dicembre scorso. Il medico legale Alberto Alongi, incaricato dal procuratore reggente Salvatore Vella e dal pubblico ministero Paola Vetro, depositerà l’esito dell’esame autoptico nelle prossime settimane.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, intanto, proseguono per accertare il movente che avrebbe spinto Giovanni Ferrera, il pensionato di 66 anni, a compiere l’omicidio. L’indagato, dopo avere consegnato l’arma ai militari dell’Arma, è rimasto in silenzio. L’ipotesi, al momento tutta da verificare, è che vi fossero stati dei contrasti personali. Il pensionato si trova in carcere.