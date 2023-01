Brucia lâ€™auto di una donna. Aperta un’inchiesta

Un incendio ha devastato un’autovettura, di proprietà di una pensionata canicattinese, di 66 anni. Si segue la pista del dolo, anche se in mancanza di certezze, non viene trascurata l’ipotesi del fatto accidentale. La vettura, una Fiat Punto, era parcheggiata in via Claudio Monteverdi, a pochi passi dall’abitazione della donna.

Alle 2,30 circa della notte nella zona sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo, che si stava propagando minacciosamente. Tanto spavento, e danni per l’utilitaria, danneggiata in tutta la parte anteriore.

Il danno non è stato ancora quantificato, comunque non coperto da assicurazione. i carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno avviato le indagini. Come primo passaggio investigativo hanno ascoltato la proprietaria. Su quanto eventualmente dichiarato dalla pensionata non è trapelato nulla.