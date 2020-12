Muore per Covid persona di Palma di Montechiaro. Sindaco: “Rispettiamo tutti i divieti, restate a casa”

C’è una vittima per Covid-19 a Palma di Montechiaro. La terza dal mese di marzo ad oggi. “Palma piange ancora a causa di questo terribile virus – dice il sindaco Stefano Castellino -. Palma si stringe al dolore della famiglia, colpita per la seconda volta in pochi giorni, per questa ulteriore terribile perdita”.

L’Asp di Agrigento ha comunicato al Sindaco, oltre al decesso, un nuovo caso positivo e due guariti. “Non uscite di casa, tranne che per motivi di assoluta necessità – continua Castellino -. Sono vietati assolutamente assembramenti, riunioni, feste di ogni genere, sia pubbliche che private. Rispettiamo tutti i divieti e le raccomandazioni previsti sia dai Dpcm, che dalle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco”.

I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria a Palma di Montechiaro sono 179. Gli attuali positivi 85, i guariti 91, i deceduti 3.