Donazione multiorgano, da parte di un paziente di 58 anni proveniente dalla provincia di Agrigento, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Il 18 gennaio scorso il paziente a seguito della perdita improvvisa di coscienza per un’ischemia cerebrale, era stato ricoverato in gravi condizioni. L’altro ieri, dopo qualche giorno di ricovero, durante i quali il paziente non ha mai dato segno di miglioramento, sono state avviate le procedure per verificare lo stato di morte cerebrale. Ventiquattr’ore dopo, grazie a due equipe di medici provenienti dal Bambin Gesù”di Roma e dall’Ismett di Palermo, sono stati prelevati gli organi che saranno trapiantati a pazienti in lista di attesa della Sicilia e di altre regioni italiane.