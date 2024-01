Il Val d’Akragas riscuote successo in Arabia Saudita. Una importante occasione di promozione culturale per Agrigento in preparazione dell’evento Capitale 2025. Lo spot della Sagra del mandorlo in fiore pubblicizzato durante il seminario con giornalisti ed esperti. Riscuote successo il Gruppo Agrigentino che, da diversi giorni, vive una esperienza indimenticabile nel mondo arabo. I componenti del gruppo partecipano ai momenti intensi del Festival con spettacoli pomeridiani nelle 8 regioni della cittadina Abha guidati dalla Commissione Saudita per il Teatro e le Arti dello Spettacolo nei diversi villaggi della Regione di Asir. Il Val d’Akragas, unico gruppo italiano, formato da 20 elementi tra musicisti e ballerini partecipa al festival che include 25 gruppi di folklore provenienti da ogni angolo della terra con una fortissima presenza delle compagnie arabe. Tra spettacoli, parate e visite culturali ieri in programma si sono svolti seminari, tavole rotonde, laboratori didattici sulle arti.